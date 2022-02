VIDEO ja FOTOD | Vabaduse väljakul avaldati toetust Ukraina rahvale. Kohale tuli 30 tuhat inimest

Vabaduse väljakul toimuval meeleavaldusel pidas kõnet Eesti Vabariigi president Alar Karis. Esinesid Stefan, Ruslan Trochynskyi, Alika Milova, Evert Sundja, Mari Kalkun, Anna Hints ja teised.

Politsei hinnangul oli ürituse tipptunnil Vabaduse väljakul ligikaudu 30 000 inimest.

Fotogalerii toimuvast:

Vabaduse väljakul jagati piiratud koguses Ukraina lippe ja plakateid.

President Karis ütles oma kõnes, et see ei ole Vene rahva sõda, vaid president Putini oma. „Juba sadades ja sadades Ukraina ja Venemaa peredes on laual leinaraamis foto, sest keegi lähedastest on hukkunud selles arusaamatus sõjas,“ rääkis Karis. „Minu sügav kaastunne kõigi nende ohvrite peredele.“

Karis ütles, et praegune sõda on uskumatu, absurdne ja õõvastav. Ta lisas, et Putin kardab demokraatlikku Ukraina riiki, kes valib ise oma tuleviku.

Ukrainast pärit muusik Ruslan Trochynskyi pidas kõnet ja tal tulid pisarad silma. Ta hüüdis: „Ukraina võidab! Rahu Ukrainasse!“

Trochynskyi rääkis, et alles eile rääkis telefonitsi oma sõbraga, kes on Ukrainas. Ta küsis sõbralt, kuidas läheb. „Hästi,“ vastas sõber – on elus, järelikult hästi.

Laval võttis sõna Katerina, kelle isa on praegu Ukrainas rindel kaitsmas kodumaad. Ta ei suutnud pisarate tõttu kuigi palju rääkida, kuid laulis ukraina rahvuslikku viisi. Ütles vaid lõpetuseks: „Isa, ma armastan sind!“

Laulja Mari Kalkun laulis regipalvet, mille kirjutas 24. veebruaril, kui Venemaa alustas laiaulatuslikku rünnakut Ukraina vastu.

Ukrainlased ei anna alla

Ruslan Trochynskyi sõnas meeleavalduse lõppedes, et ukrainlastel püsib lootus, et neid on kuulda kogu maailmas.

Ta rääkis, et tema sõbrad Ukrainas mäletavad, kuidas Eesti näitas toetust riigile ka juba 2014. aastal, kui leidsid aset sündmused Maidanil.

Trochynskyi sõnul toetavad eestlased nii tugevalt Ukrainat, sest meil on ühine ajalugu. „Me saamegi aru, et meil on sama probleem – Vene impeerium, mis ei lase teistel elada normaalselt. Me peame seda muutma ja koos me seda suudame,“ ütles ta.