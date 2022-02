OTSEPILT ja FOTOD | Vabaduse väljakul avaldatakse toetust Ukraina rahvale

Vabaduse väljakul toimuval meeleavaldusel peab kõne Eesti Vabariigi president Alar Karis. Esinevad Stefan, Ruslan Trochynskyi, Alika Milova, Evert Sundja, Mari Kalkun, Anna Hints ja teised.

Fotogalerii toimuvast:

Vabaduse väljakul jagatakse piiratud koguses Ukraina lippe ja plakateid.

President Karis ütles oma kõnes, et see ei ole Vene rahva sõda, vaid president Putini oma. „Juba sadades ja sadades Ukraina ja Venemaa peredes on laual leinaraamis foto, sest keegi lähedastest on hukkunud selles arusaamatus sõjas,“ rääkis Karis. „Minu sügav kaastunne kõigi nende ohvrite peredele.“

Karis ütles, et praegune sõda on uskumatu, absurdne ja õõvastav. Ta lisas, et Putin kardab demokraatlikku Ukraina riiki, kes valib ise oma tuleviku.

Ukrainast pärit muusik Ruslan Trochynskyi pidas kõnet ja tal tulid pisarad silma. Ta hüüdis: „Ukraina võidab! Rahu Ukrainasse!“

Trochynskyi rääkis, et alles eile rääkis telefonitsi oma sõbraga, kes on Ukrainas. Ta küsis sõbralt, kuidas läheb. „Hästi,“ vastas sõber – on elus, järelikult hästi.

Igaüks saab aidata

Inimesi kutsutakse Ukrainat aitama igal võimalik viisil. Meeleavaldusel on võimalik Punasele Ristile üle anda annetusi ukrainlaste. Punane Rist kogub kasutamata hügieenitarbeid nagu pesuvahendid, hambapasta, hambaharjad, mähkmed, hügieenisidemed. Lisaks võetakse vastu voodipesu, tekke, patju, magamiskotte ja rätikuid.

Eestis on laupäevaks planeeritud neli Ukraina sõja vastast protesti. Täna hommikul avaldati Narva Aleksandri kiriku juures meelt ja keskpäeval koguneti Tartus Raekoja platsil, et toetada Ukrainat. Kell 15.00 algas meeleavaldus Pärnu Iseseisvuse väljakul ning Tallinnas Vabaduse platsil.

Meeleavaldused toimuvad reaktsioonina Venemaa sissetungile Ukrainas. Neljapäeval, 24. veebruaril tungisid Vene väed Ukrainasse.

Vene väed on tunginud Ukrainasse lisaks juba okupeeritud Donbassile ja annekteeritud Krimmile ka Lõuna-Valgevenest ning Edela-Venemaalt. Seni suurim pealetung Kiievile löödi laupäeva hommikuks tagasi.

Suurim sõjategevus on toimunud Ida- ja Lõuna-Ukrainas. Põhjas vallutasid Vene väed neljapäeval Tšornobõli tuumajaama alad. Lõunas on rünnatud Harkivi ja Hersoni, millest viimane langes venelaste kätte. Reede keskpäevaks olid väed ka Kiievi äärelinnas ning hilisõhtul tabas Ukraina pealinna taas õhurünnak. Linna põhjaosas on Ukraina väed hävitanud sildu, et Vene rasketehnika edasiliikumist pidurdada.