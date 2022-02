Ukraina palub Punasel Ristil venelaste surnukehad kodumaale viia

"Need on tuhanded okupantide surnukehad. See on humanitaarvajadus ja me palume tagada, et okupantide surnukehad lahkuvad meie riigi territooriumilt ja lähevad Vene Föderatsioon, ütles ülemraada asetäitja Iryna Veretšuk Ukraina parlamendi nimel.

Verentšuk palub rahvusvahelisel Punasel Ristil teha kõik vajalik selle humanitaarprobleemi lahendamiseks.

Tema sõnul keeldub Venemaa juhtkond sõdurite laipu ära viima ja keeldub sõjakahjude tunnistamisest.