Keskpank kutsub üles Ukraina vägedele annetama

Ukraina keskpank edastab, et kontole saab annetusi teha erinevates valuutades, näiteks dollarites, eurodes ning naeltes. Toetuskonto number on DE05504000005040040066. Saajaks on National Bank of Ukraine.

"See on väga hea, et me saame raha koguda," nentis Ljutjuk. Tema sõnul ongi raha kõige mõjusam abivahend, sest näiteks hügieenitarvete jt asjade puhul tekib küsimus, kuidas neid võimalikult kiiresti Ukrainasse transportida. Raha eest saavad vabatahtlikud Ukrainas enda äranägemise järgi otsustada, millisest parasjagu kõige rohkem kasu on.