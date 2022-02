OTSEBLOGI | Zelenskõi: Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad Valgevene piiril. Venemaa tõstab tuumarelvade rügemendi valmisolekut

Venemaa rünnakud Ukrainale kestavad neljandat päeva. Venemaa suurim eesmärk - vallutada pealinn Kiiev - pole neil õnnestunud.

Venemaa soovib Valgevene pinnale paigutada oma tuumarelvad. Valgevenes on täna rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks, et seda teha saaks. Ühtlasi saabus Valgevenesse Vene delegatsioon sooviga seal Ukraina poolega läbi rääkida. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi vastas, et Ukraina on nõus kõnelusi pidama, ent kohas, kust parasjagu "raketid välja ei lenda". Minskis seega mitte.

Kiievi põhjaosas on Ukraina väed hävitanud sildu, et Vene rasketehnika edasi liikumist pidurdada. Pealinnas kehtib komandanditund vähemalt esmaspäevani. Paljud Kiievi elanikud on linnast põgenenud, linna jäänud viibivad varjendites.

Suurim sõjategevus on toimunud Ukraina ida- ja lõunaosas. Pühapäeva hommikul tungisid Vene maaväed Ukraina suuruselt teise linna Harkivisse, linna üle käib lahing.

Laupäeva hilisõhtul teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sellest, mida pikisilmi oodati: enamik Vene pankasid visatakse ülemaailmsest panganduse süsteemist SWIFT välja ning Venemaa keskpanga varad külmutatakse.

Euroopa ühtsust näitab ka see, et Saksamaa otsustas Ukrainale relvi saata, täpsemalt tankitõrjerelvi ja lühimaarakette.

Euroopa Liit valmistub sulgema õhuruumi Venemaa lennufirmadele. Eraldiseisvalt on seda teinud juba Ühendkuningriigid, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Läti, Leedu ja Eesti.

CNN on Ukraina ja Venemaa sõjalist võimekust võrrelnud järgmiselt: kui Venemaal on ca 15 000 sõjasõidukit, siis Ukrainal on kõigest natuke üle 3000. Venemaal on ligi 1400 sõjalennukit, Ukrainal kõigest 128. Venemaal on reservis 2 miljonit sõdurit, Ukrainal 900 000.