OTSEBLOGI | Venemaa jaoks on Kiiev jätkuvalt kättesaamatu. Peagi algavad läbirääkimised, ukrainlased ootavad ka Valgevene järgmist sammu

Tule all oli Kiievist 150 kilomeetri kaugusel asuv Tšernigivi linn, kus muu hulgas tabas rakett elumaja, kus puhkes seejärel põleng.

Sai ka selgeks, et referendum läks Valgevenes läbi. Edaspidi on Venemaal võimalik sinna paigutada tuumarelvad. Liiguvad ka kuuldused, et varsti viib Valgevene ka oma väeüksused Ukrainasse sisse.