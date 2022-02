OTSEBLOGI | Ukraina: okupandid on vähendanud rünnaku tempot, nad on kaotanud 5300 sõjaväelast

Venemaa rünnakud Ukrainale kestavad. Suurim eesmärk - vallutada pealinn Kiiev - pole venelastel õnnestunud.

"Vastane on demoraliseeritud ja kannab suuri kaotusi. On täheldatud üksikuid deserteerumis- ja allumatuse juhtumeid. Vaenlane on aru saanud, et propaganda ja reaalsus erinevad. Okupandid kardavad meid,” teatab Ukraina kindralstaap.

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on vaenlase kaotused elavjõus 5300 sõjaväelast. Lisaks sellele on hävitatud hulk tehnikat.

Hilistel õhtutundidel kõlas Kiievis taas õhusireen ning kardeti ka suuremaid rünnakuid. Neid siiski ei järgnenud. Varastel hommikutundidel aga oli kuulda ka teatud plahvatusi.

Tule all oli Kiievist 150 kilomeetri kaugusel asuv Tšernigivi linn, kus muu hulgas tabas rakett elumaja, kus puhkes seejärel põleng.

Sai ka selgeks, et referendum läks Valgevenes läbi. Edaspidi on Venemaal võimalik sinna paigutada tuumarelvad. Liiguvad ka kuuldused, et varsti viib Valgevene ka oma väeüksused Ukrainasse sisse.

Täna hommikul peaks Valgevene-Ukraina piiri lähedal algama Ukraina ja Venemaa kõnelused.