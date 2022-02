OTSEBLOGI | Käib võitlus Ukraina suuruselt teise linna Harkivi üle. Putini rünnakute tõttu on saanud surma 6-7-aastased lapsed

Suurim sõjategevus on toimunud Ukraina ida- ja lõunaosas. Põhjas vallutasid Vene väed neljapäeval Tšornobõli tuumajaama alad. Pühapäeva hommikul tungisid Vene maaväed Ukraina suuruselt teise linna Harkivisse, linna üle käib lahing.

Kiievi põhjaosas on Ukraina väed hävitanud sildu, et Vene rasketehnika edasi liikumist pidurdada. Pealinnas kehtib komandanditund vähemalt esmaspäevani. Kiievi elanikud on kas põgenenud või viibivad varjendites. Eeldatakse, et Vene väed ründavad Kiievit veel enne esmaspäeva täie rauaga.

Laupäeva hilisõhtul teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sellest, mida pikisilmi oodati: teatud arv Vene pankasid visatakse ülemaailmsest panganduse süsteemist SWIFT välja ning Venemaa keskpanga varad külmutatakse.

Laupäeval selgus, et Venemaa sulgeb õhuruumi Eesti, Läti, Leedu ja Sloveenia lennufirmadele vastumeetmena, kuna nimetatud riigid sulgesid oma õhuruumi Vene lennukitele. Veel mitmed Euroopa riigid on selle sammu astunud.

Arvestades, kui palju võimekam ja suurem on Vene armee, on Ukrainal läinud seni päris hästi, ekspertide sõnul palju paremini, kui Venemaa arvas. Usutavasti on asi selles, et kuna Ukraina väed võitlevad oma kodumaa eest, on nende võitlusmoraal kordades tugevam kui vastasel: Vene väed ei teadnudki, miks nad sõdima lähevad.

CNN võrdleb Ukraina ja Venemaa varustust. Kui Venemaal on ca 15 000 sõjasõidukit, siis Ukrainal on kõigest natuke üle 3000. Venemaal on ligi 1400 sõjalennukit, Ukrainal kõigest 128. Venemaal on reservis 2 miljonit sõdurit, Ukrainal 900 000.