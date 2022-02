President Karis: ukrainlased on osa meist, eurooplastest

„President Putinil olid kõik võimalused säästa tuhandeid – nii ukrainlaste kui venelaste elusid – kuid ta on valinud vastupidise, kuritegeliku tee. Venemaa liidri hingele jäävad tuhanded elud ja kannatused,“ ütles president Karis üheksa NATO idatiiva ehk B9-riikide riigipeade kohtumisel Varssavis. „Sel kriitilisel hetkel tuleb vankumatult seista ukrainlaste eest ja näidata, et nad on osa meist, eurooplastest. Praegu saame oma tegudega näidata, et Ukraina kuulub Euroopasse ning seetõttu tuleb anda ka Ukrainale selge perspektiiv ELiga ühinemiseks,“ lisas ta.