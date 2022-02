Jens Stoltenberg: aktiveerisime esimest korda NATO kaitseplaanid, Ukraina ründamine oli kohutav viga

“Me kutsume Venemaad üles lõpetama see mõttetu sõda. Me kutsume Venemaad üles lõpetama rünnakud, kutsuma tagasi oma väed Ukrainast ning tulema tagasi dialoogi juurde,” teatasid NATO juhid täna ühisavalduses.

Me näeme, et Euroopa turvalisuses on kätte jõudmas uus normaalsus, tõdes NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja lisas, et Venemaa on avalikult lõhkumas senist julgeolekukorda. “Maailm panen Venemaa ja Valgevene oma tegude eest vastutama. Putini otsus Ukrianat rünnata on kohutav viga, mille eest Venemaa maksab kõrget hinda,” kinnitas ta.

Ent me peame olema valmis tegema veel rohkem, ütles Stoltenberg, isegi kui see tähendab, et peame selle eest ka ise maksma. “Samal ajal peavad Vene inimesed teadma, et Kremli alustatud sõda Ukraina vastu ei muuda Venemaad turvalisemaks. See ei taga vene lastele paremat tulevikku,” kinnitas Stoltenberg.

Ta lisas, et vastusena Vene vägede koondumisele Ukraina piiridele, on viimaste kuude jooksul juba suurendatud heidutust ja sõjalist kohalolu alliansi idatiival. “Eile aktiveerisime esimest korda kaitseplaanid NATO liitlasriikide kaitsmiseks,” ütles Stoltenberg. “Me teeme kõik, et kaitsta igat liitlast.”

Olime täna ühel meelel, et peame jätkama ka Ukraina toetamist, kinnitas NATO peasekretär. Vene väed liiguvad Kiievi poole ning nende eesmärk on kukutada Ukraina valitsus, ütles ta ja kinnitas, et Ukraina valitsusega ollakse pidevas suhtluses. “Ukraina armee on palju suurema Vene armee vastu näidanud üles vaprust,” sõnas Stoltenberg.

Võimalikele kõneluste kohta Ukraina ja Venemaa kohta ütles NATO peasekretär, et initsiatiiv selles osas on täielikult Vene poolel. "Mida Venemaa peab tegema, on lõpetama oma sõjalise rünnaku Ukraina vastu. Kui nad tahavad rahu, lõpetagu lihtsalt Ukraina ründamine," ütles ta.