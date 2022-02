Eesti suursaatkonna asejuht Kiievis Margus Gering: iga Eesti diplomaat seisab Venemaa peatamise eest

Margus Gering kirjutab, et Ukrainas alanud sõda on tekitanud tülgastust, mille kirjeldamiseks pole sõnu. "See, mis eile juhtus - seda ei ole võimalik sõnadesse panna. Sõjahirmus põgenevad kiievlased, lapsed, vanurid… üldmobilisatsioon… lõputud autokolonnid ja ülerahvastatud tanklad, poed, pangaautomaadid. Metroojaamadesse varjuvad linnakodanikud. Kollegide murelikud silmad. Hingevalu lähedaste pärast. Taustal kõlamas pommilöögid, plahvatused, sireenid. See pilt on lihtsalt liiga tülgastav - pole sõnu, et seda tunnet ja nähtut edasi anda."

Gering ütleb, et sõda tundub justkui kole unenägu, kuigi nii see pole. "See on sõda, mis äratas 24.02 kell 04:00 sügavast unest miljonid ukrainalased. Sellega algas Venemaa varjamatu agressioon suveräänse Ukraina vastu. Ukraina sõdurid, abikaasad, lapsed ja emad võitlevad eurooplaste vabaduse eest siin Ukrainas," kirjutab ta.

Teda hämmastab mõnede Euroopa Liidu liikmesriikide ükskõiksus - nad ei pea Ukrainas toimuvat piisavalt tõsiseks, et Venemaale kõige karmimad sanktsioonid kehtestada. "Venemaa tuleb peatada nüüd ja kohe. Selle eest seisab iga Eesti diplomaat."

Gering teatab, et lahkus koos kolleegidega eile õhtul Kiievist, tema lähedased on juba mõnda aega Eestis olnud. "Me oleme turvalises kohas ja teeme kõik meist sõltuva, et Ukrainas viibivad EE kodanikud naaseksid turvaliselt koju nende lähedaste juurde."

Samuti tänab Gering kõiki inimesi südamlike sõnumite eest, mis on toonud talle pisara silma ja mida on nii palju, et ta pole muude töökohustuste kõrvalt jõudnud kõigile vastatagi.