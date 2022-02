ANNETAMISE VÕIMALUSED | Vaata, kuidas sina saad Ukrainat toetada

Ukraina kultuurikeskuse esindaja Bogdan Ljutjuk ütles Delfile, et praeguse seisuga on sisuliselt kahe päevaga kogutud 81 000 eurot. Enne sõja puhkemist oli neile umbes 1000 eurot annetatud, kuid lõviosa kogutud rahast on laekunud viimaste päevade jooksul. Peamiselt on annetusi teinud eraisikud, kuid on ka firmasid, kes on kandnud 3000-5000 eurot. "Hästi palju erinevaid abipakkumisi ja toetusi tuleb," tõdes Ljutjuk, et Eesti inimesed on altid Ukrainat aitama.

Kogutud raha saadetakse otse Ukrainasse vabatahtlikele, kes on rindel. Nad saavad ise otsustada, milleks raha kasutavad vastavalt sellele, mida parasjagu kõige enam vajavad, olgu selleks kütus, toit, pagulaste transport või midagi muud.

"See on väga hea, et me saame raha koguda," nentis Ljutjuk, et raha ongi kõige mõjusam abivahend, sest näiteks hügieenitarvete jt asjade puhul tekib küsimus, kuidas neid võimalikult kiiresti Ukrainasse transportida. Raha eest saavad aga vabatahtlikud Ukrainas enda äranägemise järgi otsustada, millisest parasjagu kõige rohkem kasu on.

Ukraina kultuurikeskus on valmis panustama ka siis, kui sõjapõgenikud Eestisse peaksid jõudma. Ljutjuk usub, et see aeg ei ole kaugel. "Poola piir on täis, iga hetk hakkavad inimesed Eestisse ka laekuma," sõnas ta, et sel hetkel on kõige suuremad abistajad ministeeriumid, seejärel organisatsioonid nagu nemad ja ka vabatahtlikud.

Ljutjuk on pidevalt ühenduses vabatahtlike, eraisikute ja ettevõtetega, kes on Ukrainas. "Ukrainlased ise on hästi tublid, neil on suur annetusfond, sinna annetatakse ka rekordiliselt," kiidab ta. Lisaks rahalistele annetustele on abi olnud ka toetavatest sõnumitest ja kirjadest. "Ukrainlased võitlevad ja kindlasti võidame, aga on raske ja peame aitama."