Kaja Kallas: viime Läänemere piirkonna kaitsekoostöö Ühendkuningriigi juhtimisel uuele tasemele

Peaminister Kallase sõnul on Ühendekspeditsiooniväes (Joint Expeditionary Force - JEF) osalevad peaministrid ühisel nõul vajaduses Ukrainat praktiliselt toetada. "Ukraina vajab praegu rahvusvaheliselt kogukonnalt kiireid otsuseid ja igakülgset abi Venemaa sõjalisele agressioonile vastu seismisel. Ukrainlased kaitsevad oma riiki ja vabadust ääretu vaprusega. Töötame selle nimel, et rakendada võimalikult karmid ja laiapindsed otsused, mis Ukrainat toetavad ja agressorit karistavad," sõnas Kallas.

Kallas tõdes, et Euroopa julgeolekuolukord on Venemaa ja teda toetava Valgevene tegude tõttu kardinaalselt muutunud ning sellest tulenevalt on vaja tugevdada kaitsekoostööd kõikides formaatides. "Peame muutma kaitsekoostöö, sealhulgas JEFi raames senisest aktiivsemaks. Mul on hea meel, et konkreetsed sammud on juba tehtud ja lähiajal viiakse Läänemerel läbi JEFi õppus," lisas ta. Ühendekspeditsioonivägi annab peaministri sõnul hea võimaluse süvendada kaitsekoostööd nii Ühendkuningriigi kui ka teiste Eestile oluliste liitlastega.