Häkkerite rühmitus Anonymous alustas Venemaa vastu kübersõda. Maha on võetud kaitseministeeriumi ja RT veebilehed

Häkkerite rühmitus Anonymous alustas Venemaa valitsuse vastu kübersõda.

“Anonymous osaleb praegu operatsioonides Venemaa Föderatsiooni vastu. Meie operatsioonid on suunatud Venemaa valitsuse vastu. On vältimatu, et tõenäoliselt saab ka erasektor pihta,” teatas Anonymous oma Twitteri kontol.

“Me tahame, et Venemaa inimesed saaksid aru, et me teame, et neil on keeruline diktaatori vastu kättemaksuhirmu tõttu astuda. Me kollektiivina tahame maailmas ainult rahu. Me tahame tulevikku kogu inimkonnale,” kirjutasid nad ja rõhutasid, et nad ründavad Venemaa valitsust ja Putinit. Anonymous teatas ka, et ei esinda postitustes kõikide oma liikmete arvamust, kuid käitub ikkagi kollektiivselt.

“Pange end Ukraina, mida praegu pommitatakse, kingadesse. Koos me saame maailma muuta, koos me saame kõigele vastu hakata. Vene inimestel on aeg ühineda ja öelda “EI” Vladimir Putini sõjale,” kutsusid nad Venemaa elanikke Putini sõjategevusele vastu hakkama.

Keskpäeva paiku teatas Anonymous, et on võtnud maha Venemaa propagandakanali RT News. Kuigi vahepeal oli leht jälle töökorras, siis praegu on see taas maas.

Samuti võeti maha Venemaa kaitseministeeriumi lehekülg ja suure õlitehase Gazprom lehekülg. Lisaks olid häiritud Venemaa internetipakkujate teenused.