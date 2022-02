Leedu endine armeejuht: Venemaa eesmärk on selge, aga saavutamine võtab kauem, kui nad arvasid

Ta lisas, et Ukraina vastupanu on osutunud küllaltki tugevaks. „Ilmselt oodati lihtsat läbimurret, aga seda ei tulnud,” ütles Tutkus, kelle sõnul läheb okupatsiooniplaan Kremlile väga kalliks makma.

„Kiiresti seda teha pole võimalik, aega võtab see tõenäoliselt kaua,” ütles Tutkus. Ta lisas, et ukrainlased ei oodanud omakorda seda, et Kiiev kohe pealetungi sihtmärgiks saab. „Kuna Putini agressioon ületab mõistuse piiri,” ütles Tutkus. „Seda, et Venemaa võtab Ukraina vastu mingisuguseid samme, oli oodata. Ent sellist totaalset invasiooni nähtavasti eriti ei oodatud. Ent Ukraina armee on valmis.”