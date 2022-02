EKSKLUSIIV | Kiievlane Olja: mobiliseerimispunktides on mitmetunnised järjekorrad. Ukrainlased on valmis võitlema

Jah, seal oli elekter. Seal on... päris räpane. Väga räpane, sest see on kõigest kelder, keegi ei ole selle eest hoolitsenud. Aga seal on elekter, kõik on okei, seinad on paksud ja tundub turvaline. Ma ei leidnud pistikuid. Nii et kui inimestel on vaja oma seadmeid laadida, võib see olla probleemne ja internetiühendus on mõnedes kohtades puudulik. Ma ei kujuta ettegi, kuidas inimesed tunnevad, kui nad peavad täielikus pimeduses istuma ilma igasuguse teadmiseta, mis väljas toimub.

Ma ei teadnud, kas minu maja varjend oli lahti, nii et ma jälgisin uudiseid ja umbes 7-8 paiku hommikul ma helistasin inimesele, kes vastutab varjendi eest ja küsisin, kas see on avatud, ja ta ütles mulle, et on. Ma arvasin, et äkki ma saan siiski koju jääda, kuid kella 9 paiku hommikul saime linnapealt hoiatuse, et me peame kohe varjenditesse minema. Ma haarasin oma seljakoti ja kassi ja läksin. Ma veetsin seal võib-olla tunni. Mõned mu naabrid olid seal terve öö olnud. Mõned veetsid öö suuremas varjendis teiselpool tänavat. Mõned mu kolleegid, kes lähistel elavad, veetsid samuti öö varjendites. Sest nagu ma hiljem teada sain, oli liikvel info, et kella kolmest öösel juhtub midagi. Paljud varjusid selle tõttu, mul polnud sellest aimugi. Ma olin seal kokku tunni ja siis mõistsin, et on turvaline, kuna midagi ei juhtunud meie naabruskonnas, kuni me varjendis olime. Võib-olla toimus midagi sel hetkel Kiievi teistes piirkondades, aga minu piirkonnas oli vaikne.

Minu päev algas täna kell 4:20. Ma ärkasin suure plahvatuse peale, mis toimus mulle väga lähedal. Haarasin oma kassi ja ootasin tund aega koridoris, sest ma ei teadnud, mis toimub. Hiljem kuulsin uudistest, et tegu oli ballistilise raketi rünnakuga. Õhusireenid töötasid. See toimus minust kahe kvartali kaugusel, 500-600 meetri kaugusel. Ja see oli väga vali, suur valge sähvatus keset ööd.

Kas Kiievis üldiselt on olnud probleeme internetiühendusega, veega, leviga...?

Praeguseks on kõik hästi. Meil on internetiühendus, vesi, elekter. Eile hommikul olid mõningased probleemid leviga, aga see oli selle tõttu, et kõik üritasid üksteisele helistada. Internet töötab hästi ja inimesed saavad helistada ka läbi Messengeri, mitte levi, et üksteist kätte saada. Aga Kiievi linnapea Klitško palus kodanikel võimalikeks katkestusteks valmis olla. Seega võib-olla juhtub, et meil kaob mingil hetkel vesi või elekter... ma ei tea. Kohalikud võimud on meid selleks võimaluseks igatahes hoiatanud.

Eile kuulutas president Zelenskõi välja üldmobilisatsiooni. Raportite kohaselt on Kiievis välja jagatud üle 10 000 relva. Kas sa tunned kedagi isiklikult, kes on relvad haaranud ja sõtta läinud?

Mina mitte, aga kui ma olin täna naabritega liftis, kuulsin neid rääkimas, et üks nende sõpradest värvati. Aga mobiliseerimispunktides on meeletud järjekorrad. Inimesed veedavad seal kaks-kolm tundi, mõnel pool neli tundi. Ja me ei räägi ainult Kiievist, vaid ka teistest regioonidest. Ma sain täna sõnumi isegi ühelt sõbrannalt, kes otsustas territoriaalkaitsega ühineda ja talle öeldi, et "vabandust, meil on kohad täis! Proovi homme uuesti."

See on see, mis päriselt Ukrainas toimub! Inimesed on valmis võitlema. Ja keegi ei kraba inimesi tänavalt, kõik liituvad vabatahtlikult, sest nad mõistavad, et see on parim, mida nad oma riigi jaoks saavad teha. Parim asi, mida teiste ja oma lähedaste jaoks teha.

Mis on värskeimad uudised Kiievi ümber? Kaugele te teate, et vaenlane on jõudnud? Mis on teile lähim lahingväli?