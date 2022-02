FOTOD | Peaminister kohtus kõigi parteide juhtidega ja tegi ettepanekud ühiskonnas pingete vähendamiseks

„Kutsusin täna Stenbocki majja kohtuma riigikogu erakondade juhid. On olnud niigi rasked kaks aastat ja peame mõtlema eeskätt oma inimestele. Rünnak Ukrainale mõjub inimlikult väga raskelt. Ees seisavad väga pingelised ajad ja on äärmiselt oluline, et me ise siseriiklikult ei tekita poliitilisi pingeid juurde. Poliitikute käitumine mõjutab ka inimeste meeleolu ja turvatunnet. Meie kohustus on tagada Eesti inimestele stabiilne ja tasakaalus keskkond ning meie vastutus on jääda rahulikuks ja vältida asjatuid lisapingeid ühiskonnas,“ ütles peaminister Kaja Kallas.