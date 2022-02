Kalle Laanet: soomlased kraadivad väga selgelt NATO-liikmelisuse suhtes siseriiklikku temperatuuri

“Eks nad kraadivad väga selgelt siseriiklikku temperatuuri,” sõnas minister Delfile. “Toetus NATO-ga ühinemisele on mõlemas riigis kolme kuu taguse ajaga võrreldes kõrgem. Ühinemise taotlemiseks on pinnas parem. Aga mulle teadaolevalt pole Soomes ega Rootsis ühtki sammu tehtud liikmelisuse küsimiseks.”

Abivariante leidub Kuidas selline ähvardus Venemaa poolt meie regiooni julgeolekut mõjutab? Mida on soomlastel seepeale on võimalik ette võtta? Ja kuidas NATO Venemaa rünnakusse Soomes suhtuks?

JEF (Joint Expeditionary Forces) on NATO-st väljakasvanud algatus, mille eestvedajaks on Suurbritannia. See koosneb kokku 10 riigist - lisaks Ühendkuningriikidele on seal nimekirjas ka Taani, Soome, Island, Eesti, Läti, Leedu, Madalmaad, Rootsi ja Norra. Kui kasvõi üks riik tunneb end sõjaliselt ohustatuna, on neil võimalik ilma konsensuseta rakendada JEF-i riikide toel kaitset - selleks pole vaja konsensust, vaid lihtsalt abistama nõustuvaid riike.