OTSE LVIVIST | Delfi ajakirjanikud on Ukrainast lahkumisega raskustes. Lääne-ukrainlased püsivad võrdlemisi rahulikud

Lääne-Ukrainas asuv Lviv on koduks enam kui 700 000 inimesele. Eilsest kehtib seal otsus, et alates kella 11st õhtul kustutatakse kõik tuled tänavail ja kodudes, täna on mitmel korral kostnud õhusireen. Delfi ajakirjanikud Roman Starapopov ja Rauno Volmar vahendavad sündmusi kohapealt, Lvivi kesklinnast.