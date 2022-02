Kusti Salm NATO idatiiva kaitseplaanide käivitamisest: algas kaitseoperatsiooni heidutusfaas ja juhtimissüsteemi käivitamine

Viimastel päevadel on Venemaa poolt Ukraina vastu käivitatud jõhkra ning igasuguse põhjuseta rünnaku järel teatanud Eesti NATO liitlased järjest ja järjest uutest käikudest meie ja NATO idatiiva kaitse tugevdamiseks. kantsler Salm seletas, mida see tähendab võrreldes varasema liitlaste kohaoleku suurusega.

„Kõigepealt teatas Briti peaminister Boris Johnson mõni nädal tagasi siia täiendav lahingugrupp, umbes tuhat meest. See jõuab kohale neil päevil, täna on üks suurem saadetis, järgmise nädala lõpuks on nad kõik siin. See on erakordselt suur panus,“ rääkis ta.

Kantsler tõi välja, et Briti panuse juures on veel üks oluline tahk, mis näitab, kui palju nad Eesti kaitseväge usaldavad. „Tähelepanuväärne on veel see, et see antakse Eesti kaitseväe juhtimisahelasse. Eesti kaitseväe juhataja juhib tänase seisuga kahte Briti pataljoni, mis on erakordselt suur usaldus meie vastu.“

Tavaline liitlaste eelpaigutatud lahingugrupp on Eestis koosnenud Briti osast ning siis üksteist väljavahetavatest Prantsuse ning Taani kompaniidest. Nüüd aga juhtub nii, et taanlased ja prantslased on korraga ühel ajal kohal, rääkis Salm.

„Prantslased, kes on samamoodi osa sellest EFP (NATO liitlaste eelpaigutatud üksus) lahingugrupist on otsustanud, et nad ei roteeru siit välja vaid jätavad selle kompanii siia pikemaks ajaks. taanlased, kes kohe sisse roteeruvad tulevad mõne nädala jooksul siia ja sellises koosseisus nagu nad peavad tulema,“ lausus kantsler.

Lisaks on Eestis täiendav hulk liitlaste lennuvõimekust. „Meil on tänase seisuga siin viis F-35 lennukit, need roteeruvad küll pidevalt edasi tagasi Balti riikide ja Poola vahel. Nad on antud USA Euroopa väejuhatuse ülema kontrolli alla, et Balti riikide ja Poola õhuruum oleks kaitstud. Britid saadavad meile neli Apache helikopterit,“ ütles ta.