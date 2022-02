Koroonaviirusesisaldus reovees on mõnevõrra langenud. Kuressaare on roheline

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et viirustase reovees on eelmise nädalaga võrreldes vähesel määral paranenud. „Kaardil on punaste punktide kõrval ka oranže ja kollaseid punkte, Kuressaare on ainus roheline punkt kaardil,“ lisas ta. Jõemaa sõnul on viirusesisaldus reovees suur jätkuvalt Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Kesk-Eestis ja Tartumaal.