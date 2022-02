Säästetud raha sulab iga päevaga – mida ette võtta?

Seisev raha sulab!

See, kui hinnad kõigis valdkondades samal ajal tõusevad, ongi raha väärtuse langus ehk inflatsioon, mille mõjude eest juba eelmise aasta alguses hoiatasime. Juba siis oli selgelt paista, et tervisekriisi ajal ajutiselt seiskunud Aasia tehased ja pidev raha juurdetrükk Euroopas viib meid olukorda, kus raha liigub palju, aga kaupa on puudu. See aga on inflatsioonile väga soodne kasvulava. Inflatsioon ei ole seega enam üksnes mingi sõna rahandusekspertide jutus – raha väärtuse kukkumine mõjutab reaalselt ja märgatavalt inimeste heaolu. Konkreetsetest numbritest rääkides – tarbijahinnaindeksi tõus oli selle aasta jaanuaris juba 11,3%!

Kõige armutumalt kohtleb inflatsioon neid inimesi, kes on kogunud sääste. Kuigi kogutud rahasumma ei vähene, saab selle raha eest homme osta tunduvalt vähem kui täna. Ometigi ei ole mõttekas seda raha seetõttu uisapäisa kulutama hakata ega võtta heitlikul turul investeerimisriske.

Hoiu-laenuühistud – mõistlik viis seisva raha hoiustamiseks

Ei ole saladus, et pangaarvel raha hoiustades on aastane intress pigem sümboolne ja suurem osa inimesi ei märkagi, et hoiustatud rahale midagi juurde tilguks. Seevastu hoiu-laenuühistud, kus puudub eraldi omanikering, saavad laenudelt teenitud tulu suunata hoiustajatele väärilise intressi maksmiseks ja praegu loob see ühe vägagi mõistliku võimaluse inflatsiooni mõjude leevendamiseks jõude seisvale rahale. Seetõttu on hoiu-laenuühistute maht ka juba mitu aastat tugevas kasvutrendis.

Loomulikult tuleb hoiu-laenuühistu valikul jälgida lisaks intressidele ka seda, kui hästi ühistu seni toime on tulnud ning kuhu seda raha paigutab. Meie Kodumaa Kapitali HLÜs teame, et peamine on usaldus. Oleme juba üle seitsme aasta tegutsenud ja hästi majandav ühistu. Oluline on ka see, et meil hoiustatud raha kasvab siinsamas Eestis! Anname laenu siinsetele ettevõtjatele, kelle projektidesse oleme põhjalikult süvenenud ja kelle laenud on turvaliselt tagatud.