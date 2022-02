Peaksime lastele andma vähem hinnanguid „õige” ja „vale”, ning rohkem julgustavaid ja initsiatiivi toetavaid tegevusi

Kaia Tamm on nagu Hunt Kriimsilm, kellel on ainuüksi koolis üheksa ametit – ta on aastaid õpetanud Põlva Kooli 5. ja 6. klassides majandus- ja ettevõtlusõpetust ning Põlva Gümnaasiumis valikainetena majandusõpetust, ettevõtlusõpetust, turundust, finantstarkust ja investeerimist, lisaks geograafiat ja ühiskonnaõpetust. Mõlemas koolis juhendab ta ka ettevõtlusõppe praktilise võimalusena mini- ja õpilasfirmasid.

„Olen oma karjääri jooksul õpetajana pidanud oluliseks õppimist, uurimist ja enda arendamist, et õpilastega sammu pidada ning mõista, mis neid huvitab, mida nad üldse ei tea ja kus on minu võimalus õpetajana. Selle toreda pagasi pealt saan väita, et kui anda õpilastele võimalused ja vabadus kasutada oma fantaasiat, ning nendega koos midagi ellu viima hakata, vaimustuvad noored nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis,” rääkis Tamm.

Kuidas leida kadunud loovust

Õpetaja ei kasuta oma töös peaaegu üldse tööjuhendeid, vaid annab õpilastele võimaluse valida, kuidas nad loovust nõudvaid töid teha otsustavad. „Keelatud on vaid see, mis ei ole lubatud Eesti seadustega või ei sobi nende vanusega. Esialgu on see õpilaste jaoks segadusttekitav – see on pannud mind mõtlema, et kas me olemegi nende pealehakkamise ja loovuse täpsete samm-sammuliste juhendite, reeglite ja raamide sisse surunud? Kuhu on kadunud julgus ise teha? Arvan, et vähem peaks olema tegevusi hinnanguga „õige” või „vale”, ning rohkem peaksime hindama õpilaste uurimist, proovimist, katsetamist, järelduste tegemist ja arvamuse avaldamist. Majandus- ja ettevõtlusõppega just seda teha saabki!” rääkis Tamm, kes kasutab koolis väga palju loomingulisust ja fantaasiat nõudvaid tegevusi.

Enda lugude rääkimine on julgus