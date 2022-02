Eesti suursaadik lahkus Kiievist

Saatkonna sõnul on ta suursaadik elu ja tervise juures ja täis tahet Ukrainat aidata. Eesti saatkond Kiievis jääb mehitatuks.

"Suursaadik on hetkel Kiievist lahkunud, saatkonnas on väga väike meeskond praegu. Suursaadik liigub ohutusse kohta, kus pannakse püsti alternatiivne saatkond," ütles Eesti kaitseatašee Ukrainas, kolonel Vahur Murulaid ERR -ile.

"Kiievi kesklinnas on olukord üsna rahulik, rahvast on vähe, sest paljud on lahkunud, ühistransport töötab. Aga mõnes kohas äärelinnas käivad lahingud, suurt sõda siin veel ei ole," ütles Murulaid.