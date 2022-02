SAPTK otsustas peatada piketid Stenbocki maja ees

SAPTK juhataja ja kõnealuste pikettide peakorraldaja Varro Vooglaidi sõnul ei ole probleemid, mille tõttu on juba mitu kuud igal neljapäeval pikette peetud, kuhugi kadunud, ent keerulisel ajal peavad kõik näitama üles head tahet liikuda pingete leevendamise suunas ja lahendada erimeelsusi viisil, mis soosib ühiskonna terviklikkust.

"Ühelt poolt loobume vähemalt ajutiselt piketeerimisest, aga teiselt poolt loodame, et preagusel kriitilisel ajal näitab ka valitsus üles riigimehelikkust ning astub koroonapiirangute lõpetamise näol omalt poolt otsustavad sammud ühiskondlike pingete leevendamiseks ja rahva ühtekuuluvustunde suurendamiseks," lisas ta.

Vooglaid toonitas, et kuni sajad tuhanded inimesed on endiselt karistuste ähvardusel avalikust elust kõrvaldatud ja alandavalt justkui teise klassi kodanikeks tehtud, kõlavad valitsuse üleskutsed suuremale ühtekuuluvusele ja kokkuhoidmisele õõnsalt.

"Kaja Kallasel ja tema valitsusel on nüüd tagumine aeg näidata, kas nende mure ühiskonna lõhestatuse pärast on siiras või mitte. Kui ühelt poolt räägitakse vajadusest kokku hoida, aga samal ajal jätkatakse ise ennekuulmatut ühiskonna lõhestamise projekti, siis on võimatu nende sõnu tõsiselt võtta," rõhutas Vooglaid.