VIDEO | Eestisse jõudsid Briti lisaväed

„NATO lahingugrupid Balti riikides ja Poolas on märkimisväärne heidutus, kuid väga oluline on, et liitlased on valmis siia tooma ka täiendavaid tugevdusüksusi,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet, kelle sõnul on liitlaste signaal Kremlile ühene – me ei aktsepteeri Euroopa julgeoleku destabiliseerimist. „Ühendkuningriik on oluline liitlane, kellega meid seovad tugevad ajaloolised sidemed ja kogemused keerulistelt sõjalistelt operatsioonidelt,“ märkis Laanet.