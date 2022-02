FOTOD | NATO kahekordistab briti sõdurite arvu Tapal

Täna pärastlõunal jõudis Saksamaalt Tapa sõjaväelinnakusse esimene Briti üksuse sõidukite kolonn, 900-pealine sõdurite lahingugrupp liitub järgmistel päevadel. Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm rääkis neljapäeval, et lisaväed peaksid siia jääma vähemalt mai lõpuni. Samuti jäävad Tapa linnakusse veel mõneks kuuks eelmise aasta septembrist Eestis teeniv Briti kuninglik tankirügement 850 sõduriga. See tähendab, et järgmistel kuudel peaks Tapal olema kokku pea 2000 briti sõdurit.

„Võtsime vastu otsuse tugevdada oluliselt oma sõjalist kohalolekut Eestis järgmiseks mõneks kuuks,“ ütles NATO lahingugrupi ülem kolonel Dai Bevan ja lisas: „Ühendkuningriik ei ole kindlasti ainus liitlasriik, mis tugevdab oma kohalolekut Balti regioonis, et suurendada heidutust igasuguse vaenuliku tegevuse vastu.“

Eesmärk on kaitsta, mitte rünnata



Tapale jõudnud esimene sõidukite kolonn kuue Challenger tanki ja teiste soomusmasinatega alustas teekonda Saksamaalt Sennelageri harjutusalalt. Kolonni saabumine tähistab kuningliku Walesi rügemendi üksuste Eestisse saabumise algust.

Järgmiste päevade jooksul liitub Tapal teeniva NATO lahingugrupiga üle 900 Briti kuningliku Walesi rügemendi kaitseväelase koos sõidukite ja varustusega. Kui kõik üksused on kohale jõudnud võtab Walesi kuninglik rügement NATO lahingugrupi juhtrolli üle Briti kuninglikult tankirügemendilt ja integreeritakse Eesti kaitseväe 1. jalaväebrigaadi.

„Liitlaste üksuste lõimimine meie kaitsesse ei ole Putini poolt nimetatud oht Venemaale ega tema julgeoleku huvide rikkumine. See on Lääne reaktsioon Vene Föderatsiooni agressiivsele käitumisele,“ ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. Ta lisas, et liitlaste täiendava üksuse saatmine keerulisel ajal näitab, et võime oma liitlasi usaldada ja arvestada nendega ka kõige raskemal hetkel.

Kolonel Dai Bevani sõnul on oluline meeles pidada, et need abiväed on oma olemuselt puhtalt kaitseotstarbelised ning näitavad brittide püsivat pühendumust Eesti ja teiste selle piirkonna riikide julgeolekule. Eelmise aasta septembrist Eestis teeniv Briti kuninglik tankirügement jääb Tapa linnakusse veel mõneks kuuks ning keskendub koostööle Eesti kaitseväe 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadiga.