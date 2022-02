Tervisliku smuuti ABC

Olulised on mitmekülgsed koostisosad



Vesi, marjad, banaan - see ei ole smuuti, kust saaksid kätte kõik, mida võiks ühest supertoidust saada. Selleks, et sinu blender valmistaks ideaalse smuuti tuleb sinna sisse panna väga erinevaid koostisosasid, mis annavad päevaks vajalikud toitained kui ka vitamiinid. Aga veel enne seda tuleb rääkida blenderist, sest see on sinu olulisim abivahend imemaitsva smuuti valmistamise juures.

Milline blender valida?

Vali blender, millega valmistada kas hommikul või õhtul endale ideaalne smuuti. Blender võib olla nii klaasist või plastikust kannuga. Meie soovitame eelistada alati kannu, mis on valmistatud pigem klaasist, aga juhul, kui kaalud ka plastikust kannuga varianti, siis soeta blender, mille plastik on BPA vaba - see on tervislik ja ohutu valik.

Mida panna smuuti sisse?

Kui sul on ideaalne blender olemas, siis on aeg rääkida smuuti retseptidest. Ideaalne smuuti retsept sisaldab kõike, nii häid maitseid, kasulikke toitaineid ja vitamiine. Selleks, et sinu smuuti oleks imelise maitsega, pööra tähelepanu toorainele, mida kasutad. Mida kvaliteetsem ja parem see on, seda maitsvama smuuti saad. Seetõttu soovitame alati eelistada puu- ja juurvilju, mis on mahedad või mis on sinu enda kasvatatud. Kahjuks ei ole meil võimalik aastaringselt koduaia peenrast vilju noppida, aga neid nautida saame küll. Korja suvel marjad, puuviljad ja teised viljad kokku ning sügavkülmuta need. Sügavkülmutatud viljad saad talvisel hooajal lisada blenderisse ja valmistada imemaitsvaid smuutisid.