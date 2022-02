Kasutatud auto ostmine: 5 olulist nõuannet

See annab juurde kindlust, et ostetav sõiduk on tehniliselt korras ja vastab kõigile nõuetele. Parimal juhul saad margiesinduses tutvuda sõiduki kogu hoolduse ajalooga ja see peaks andma lõpliku kinnituse, et väljavalitud masin teenib sind veel pikki aastaid.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel on võimalik teha sõiduki liikluskahjude kontrolli, millest näeb, kas sõiduk on osalenud liikluskindlustuse juhtumites ja millises suurusjärgus oli juhtumiga seotud sõidukikahju hüvitis. See annab aimu, kas autol võib olla selja taga suurem avarii või on kõigest tegu mõne pisema kaubanduskeskuse parklas tekitatud kriimustusega.

Lisaks annab liikluskahjude ajalugu ülevaate eelnevate omanike liikluskäitumisest ja heaperemehelikust suhtumisest oma autosse. Võib eeldada, et kui auto on iga aasta osalenud paaris-kolmes kindlustusjuhtumis, siis pole temaga hoolivalt ja mõistlikult ümber käidud.

Välismaise taustaga sõiduki soetamisel on taustakontrolliks abiks VIN-koodi abil tehtud veebiotsing, mis võib paljastada sõiduki osalemise suuremates liiklusõnnetustes. Kindlustunnet lisab ka usaldusväärse müüja kaudu auto soetamine, kes on juba autode taustakontrolli eelnevalt ära teinud.