KUULA SAADET | Kuidas e-poodidest ostes raha tagasi teenida?

Bonusway on nutikas veebikeskkond, mille kasutamisel saad igalt sooritatud ostult raha tagasi. Ameerikast alguse saanud cashback süsteem on eestlastele küll natukene võõras, kuid kahtlemata tasub see proovimist. Eriti võttes arvesse, et e-kauplustest ostlemine kogub järjest populaarsust. Miks mitte siis sooritatud ostudega ka pisut raha oma kontole tagasi saada?