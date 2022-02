Zelenskõi pommivarjendist EL-i juhtidele: see võib olla viimane kord, kui teiega räägin. Olen sihtmärk number üks

Neljapäeva hommikul Brüsslelis lõppenud Euroopa riigijuhtide kohtumise järel kirjeldas peaminister Kaja Kallas selle käigus aset leidnud ühendust Ukraina president Volodomõr Zelenskõiga, kus EL-i liidrid kuulasid tema ülevaadet olukorrast Ukrainas ja Kiievis.

“Ukraina president Volodomõr Zelenskõi ühendus meiega ja see oli väga dramaatiline. Ta oli kuskil varjendis, ütles, et ümberringi pommitatakse, rääkis, et Putin on lubanud tema pea järele tulla ja võib-olla on see viimane kord, kui teiega räägin,” rääkis Eesti peaminister Kaja Kallas täna hommikul Delfi “Erisaates”.

Kuula saadet siit:



Nüüd vahendab uudistekanal CBC USA luureallikaid, et Venemaa salateenistustel on nimekiri Ukraina võimukandjatest, kes tuleb tappa, ja Zelenskõi on seal sihtmärk number üks. Venemaa ise muidugi niisuguse nimekirja olemasolu eitab.

USA luureandmed on loomulikult teada ka Ukraina juhtkonnale. “Vaenlane on mind ära märkinud kui sihtmärk number ühe. Minu perekond on number kaks. Nad tahavad riigipea tapmisega Ukraina poliitiliselt hävitada,” ütles Zelenskõi eilses videopöördumises. “Mina jään Kiievisse. Minu pere on samuti Ukrainas,” sõnas president.

Presidendi täpne asukoht on muidugi salajane, kuid nagu Zelenskõi Kaja Kallasele ütles, on ta õhurünnaku ajal varjendis. Tsiviilkaitsevarjendeid on Kiievis kokku üle 4000.