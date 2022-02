VIDEO | Minister Jaak Aab: tuleb välja mõelda, kuidas aidata juba Eestis viibivaid Ukraina turiste

Aab ütles, et kõigil ukrainlastel on võimalus tulla Eestisse viisavabalt. "Sõjakoldest tulnud inimestel on võimalik taotleda rahvusvahelist kaitset. Esimene analüüs näitab, et kõik ei asu seda taotlema, sest saavad tulla siia perede-sugulaste juurde. Ma arvan, et see ei juhtu lähipäevadel, sest Ukrainast pole praegu lihtne välja pääseda, nagu näeme. Liigutakse mööda maad ja lennud on katkestatud," kõneles Aab. Ta ütles, et Poolas käivituvad ELis kokku lepitud mehhanismid sõjapõgenike jagamiseks.