VIDEO | Kaitseminister Kalle Laanet: järgmise nädala lõpus alustab Taani üksus teed Eestisse

Minister Laanet ei tahtnud täna hommikul rääkida, missugust abi täpsemalt Eesti Ukrainale osutab, kuni kirjal pole tema pitsatit all. Ometi märkis ta, et Eestisse jõuavad ka Taani üksused. "See on otsustatud, liitlased on näidanud ja näitavad oma tugevat liitlassuhet. Iga päev tegeleme sellega, et suhelda, tugevdada NATO idasuunda," kõneles Laanet.