VIDEO | Zelenskõi pöördus venemaalaste poole: see kõik meenutab 1941. aastat

Zelenskõi sõnul ei tee venelased sihtmärkidel vahet, mistõttu satuvad löögi alla ka elumajad, mitte ainult sõjalised objektid.

„Selle taktika eesmärk on surve. Surve teile, lugupeetud kodanikud. Surve kogu meie ühiskonnale. Ma rõhutan: mitte ainult võimudele, vaid kõigile ukrainlastele. Ja täna veel rohkem kui eile. Meie poisid ja tüdrukud, kõik Ukraina kaitsjad ei ole lasknud vaenlasel realiseerida operatiiveesmärki murda läbi esimesel päeval,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et enamikel suundadel on vaenlane peatatud ja käivad lahingud. Zelenskõi märkis, et õhutõrjesüsteemid kaitsevad taevast, aga vaenlase lennuvägi tegutseb näruselt elamukvartalite kohal, eriti Kiievis.

Zelenskõi märkis, et see rünnak meenutab rünnakut Kiievile 1941. aastal.

„Me kaitseme oma riiki üksi. Maailma võimsaimad jõud jälgivad eemalt. Kas eilsed sanktsioonid veensid Venemaad? Me kuuleme oma taevas ja kuuleme oma maal, et sellest ei piisa,” ütles Zelenskõi.

President rõhutas, et vabadust saab kaitsta ainult ukrainlaste solidaarsus. Zelenskõi sõnul täidavad sõjaväelased oma ülesandeid maksimaalselt. Samal ajal kutsus Zelenskõi kõiki ukrainlasi mobiliseeruma ning aitama teineteist ja armeed.

„Ukrainlaste saatus sõltub ainult teist. Mitte keegi teine peale meie ei hakka meie elu juhtima. Me oleme oma maal, meie taga on tõde. Meie iseloomu hävitada ei õnnestu. Raketid Kalibr on meie vabaduse vastu võimetud,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et Venemaal tuleb niikuinii hakata rääkima, kuidas sõjategevus lõpetada ja sissetung lõpetada.

„Mida kiiremini jutuajamine algab, seda vähem on kaotusi Venemaa enda jaoks,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi pöördus ka venemaalaste poole.

„Lugupeetud Vene Föderatsiooni kodanikud, nagu ma juba ütlesin, hakati täna öösel pommitama kangelaslinn Kiievi elamukvartaleid. See kõik meenutab 1941. aastat. Kõik kodanikud, kes lähevad protestima: me näeme teid. See tähendab, et teie kuulete meid. See tähendab, et te hakkate meid uskuma. Võidelge meie eest, võidelge sõja vastu,” ütles Zelenskõi.