VIDEO | Alar Karis: vahetult enne Estoniasse tulekut rääkisin president Zelenskõiga, ta palus Eestilt nimekirja jagu abi

“Kella viie ajal tuli mulle sõnum, et on sõda,” ütles president Alar Karis. "Eks sealt alates tuli sellega tegeleda. Arusaadavalt oli see üllatus, sest ka mina lootsin, et leitakse lahendus. Paar päeva tagasi Kiievis käies ja presidendidga kohtudes seda õhustikku küll ei olnud, et see võiks sellise vormi võtta."

Karis ütles, et vahetult enne Estonia teatrisse tulemist rääkis ta president Zelenskõiga, kes palus Eestilt abi erinevates vormides. "Ma kirjutasin nimekirja üles ja proovin siis koos valitsusega leida vahendeid ja abi Ukrainale."

Muuhulgas soovis Zelenskõi Eestilt saada kütust.

Täna tähistame aga Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva. Mida peaks iga eestimaalane tegema selleks, et Eesti oleks jätkuvalt tugev demokraatlik riik?

Karise sõnul võib riigi suurimaks probleemiks olla teinekord see, mis toimub siseriiklikult. "Meid pole ainult koroona lõhestanud, vaid selleläbi on väljendunud paljud protsessid, mis on jäänud lahenduseta. Näeme ka protestidel, et räägitakse koroonast, aga taustal on palju ängi ja muresid," ütles president, kelle sõnul peame proovima säilitada terve mõistuse ja püüdma teha asju koos.

Mida saame teha, et meie venekeelne kogukond tunneks end Eesti osana?

Karis vastas, et ta siiralt usub, et üksjagu venekeelset kogukonda tunneb end Eesti osana. "Käisin Ida-Virumaal ja minu tunnetus oli see, et soov eesti keelt õppida noorte ja täiskasvanute hulgas oli üsna suur," ütles ta. "Seda momentumit ei tohi lasta kaduma. Tuleb leida neile õpetajaid, kes suudaksid õpetada. Täna osa räägivad vene keeles, sest neil pole olnud võimalust eesti keelt omandada."

Paljusid eestlasi on sündmused Ukrainas teinud ärevaks. Kuidas me saame olla kindlad, et Eesti on kaitstud? Kas NATO kaitseb?

"Ise vastasite ära," ütles president. "Oleme NATO liige, NATO on see, kes meid kaitseb. Küsimusele, mis riik on järgmine, ei saa vastata muudmoodi, et kui see on üks NATO riikidest, siis tullakse sõjaga NATO vastu."