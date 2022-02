Kalev Stoicescu: Vene nukuvalitsuse pukkipanek ja koletute sõjakuritegude elluviimine ei pruugi Ukrainas üldse mitte kaugel olla

"Sellisel juhul loodan, et mitte ainult vene rahvas ei tule tänavatele rahu nõudma, vaid et ka Venemaa juhtkonnas võidaks lõpuks terve mõistus ning Putin kõrvaldatakse võimult enne olukorra ülikriitiliseks muutumist," ültes Stoicescu.

Stoicescu silmis käitub Vladimir Putin Ukrainas sõda pidades kui "paranoiline, hulluks läinud diktaator". Seda enam, et Putinil on käeulatuses tuumanupp, mida ta on aina enam - vihjamisi ja otsesõnalisemaltki - ähvardanud sõrmeotsaga valla lükata.

Sääraste arengute võtmes on iga päev Stoicescu sõnutsi kriitiliselt tähtis. Seda nii Ukraina kui Putini jaoks. Ukrainlastel on lihtsalt laskemoonaga kehvasti. Putinil ähvardab pikaleveniv sõda aga kodus jalgealuse kannatamatult tuliseks ajada.

Stoicescu arvab, et venelased saavutavad kindlasti teatud piirkondades sõjalise ülekaalu. Mitte, et see tähendaks ukrainlaste vastupanu murdumist, kuid tema tunnetuse kohaselt pole kaugel moment, mil venelased võiksid tagataskust nukuvalitsuse välja võluda ja selle Kiievis pukki panna. "Seda muidugi ükski demokraatia ei tunnustaks," märkis ta. "Ka Hiina mitte."

"See saavutab lähipäevil oma haripunkti," avaldas Stoicescu arvamust ründe edasise eskaleerumise kohta. "Me pole veel kõike näinud."

Vene-Valgevene armee sissetungi iseloomustaks ta täna nähtu-kuulde põhjal kui "barbaarset ja kriminaalset" - on mindud kõige elementaarsemate objektide kallale, et ukrainlastel poleks ei elektrit, vett, söögipoolist ega haiglaabi.

"Arvan, et Ukraina on väga vapralt seisnud Vene-Valgevene sissetungile vastu," sõnas ta Delfile. Stoicescu eeldab, et ukrainlaste kaitsetahe säilib. Ilmselt isegi tugevneb. Seda hoolimata Vene armee ponnistustest psühholoogilise sõja frondil.

Küll aga arvab ta, et kokkulepitud paketid avaldavad Vene keskklassile piisavalt palju mõju, et Vene eliidile langeks oma rahva seast enamgi ebasoosivaid pilke. Selleni jõudmine võtab aga nädalaid, kui mitte kuid. "Ukraina nii kaua vastu ei pea. Nad peavad kahjuks üksi sõdima ja neil ei jätku lihtsalt püssirohtu," tõdes Stoicescu.

Stoicescu märkis, et oleks võinud juba ennetavalt kokku leppida, et ühiste sanktsioonide rakendudes kantaks proporstionaalselt hoolt sanktsioneerijate eneste kannatuste üle.

Mõneti on, mõneti mitte. Kui USA reageeringuga on ta rahul ("Bideni kõne sanktsioonide kehtestamisest mulle väga meeldis"), siis Euroopa Liidu omaga mitte samavõrd: "EL-i poolt ei rakendatud kahjuks kõige tugevamaid sanktsioone - SWIFTi puhul puudus kokkulepe. Kui hakkame kõikide riikide huve vaatama, siis kuhu nii jõuame?"

Mida arvab Stoicescu aga rahvusvahelise areeni reaktsioonist? On see õiglane? On see rahuldav?

Stoicescu ei näe põhjust karta, et venelased Tšornobõli jäätmeid õhku paiskama asuks - neil on niigi tuumarelvad varrukast võtta. Lisaks oleks tegu enesele ja liitlasele jalga tulistamisega (jääks sellisel juhul mõjuraadiusesse ju Valgevene ja Venemaa ise). Teine lugu seisneb aga asjaolus, et venelased pole kohustatud jäätmete eest hoolt kandma, mis võib tähendada keskkonnareostust.

Kui tuumanupust rääkida, kerkib silme ette ka venelaste tänase päeva üks silmatorkavamaid saavutusi - neil õnnestus saada kontroll ohtlikke tuumajäätmeid täis Tšornobõli elektrijaama üle. Ukrainlased ise räägivad, et see fakt ainuüksi tähendab julgeoekuohtu tervele Euroopa. Kas ongi nii? Tuleks meilgi radioaktiivsete jäätmete pilve hirmus punkreid otsima asuda? Või reostunud põhjavee tõttu ohtralt puhast joogivett varuda?

Rahva omakäelisi algatusi pärsib tema silmis aga asjaolu, et Vene võimud on teinud kõik selleks, et mitmekesine info Ukraina rünnaku kohta ei ringleks. Lisaks on Valgevenes toimunu näol demonstreeritud, kuidas käiakse ümber vastupanuga kodanike seas.

Paralleelid II maailmasõjaga

Hiina on venelaste sissetungi suhtes neutraalseks jäänud, isegi pigem vaikimisi pooldava seisukoha võtnud. Mida arvata Hiina ja Venemaa dünaamikast? Võib seal olla kujunenud mingisugune jõutelg, mis on Putini ülemääraselt enesekindlaks teinud?

"Hiina on küll näidanud toetust Venemaale, aga ilmselt loodetakse seal, et see konflikt lõppeb kiiresti. Ei usu küll, et nii läheb," sõnas Stoicescu. "See võib Hiinale täitsa meeldida, et Venemaa ja lääs nõrgendavad teineteist. Hiina jälgib kindlasti siinkohal arenguid väga tähelepanelikult. Milline on läänemaailma vastus? Kui efektiivsed on sanktsioonid? Kui efektiivne on kaitse? Hiina teeb omi järeldusi."

Ukraina mängib arengutes selget rolli. Nagu 1939. aastal Poola.

Et uut maailmakorda rajavas jõuteljes oleks kokkulepitud, Stoicescu ei tea kindlalt arvata. Võimalik ju on, kuid kas tõesti? "Tegid nad salakokkuleppe või mitte, Ukraina mängib arengutes siiski selget rolli. Nagu 1939. aastal Poola," sõnas Stoicescu. "Võib olla küll, et Vene-Hiina kokkuleppega pannakse USA kahelt poolt proovile."

On siis peagi oodata kallaletungi Hiinalt Taiwanile? Stoicescu ei ütleks, et see viivitamatu oht oleks. Kuid mine sa tea.

"Minu jaoks samastub Putin ja tema tegevus Hitleri tegutsemisele. Tal on oma Mussolini ka olemas - see on Lukašenka. Hiina president on siin paraku Stalini rollis. Teame, et 1939-1941 tegid Hitler ja Stalin koostööd... Nagu tänasel päeval Xi ja Putingi. Siin on taaskord liiga palju analoogiaid II maailmasõjaga," mõtiskles Stoicescu.

Kartus sõjakuritegude ees

Joe Biden kvalifitseeris Putini täna põhimõtteliselt paariaks. Stoicescu lisaks sellele peagi juurde sõjakurjategija tiitli.

"Varsti peab mõtlema sellele, et Ukrainas pannakse toime kohutavaid sõjakuritegusid," oletas Stoicescu. "Nagu kunagi viidi Milosevic Haagi rahvusvahelisse sõjakohtusse, tuleks teha ka Putini juhtumi puhul."

Ta viitas asjaolule, et Vene armee kannab enesega kaasas mobiilseid krematooriumeid. Milleks muuks neid kasutada, kui mitte oma tulevast roimade jälgede varjamisega, arvab Stoicescu.

"Putin tuleb peatada Ukrainas. Muidu on ta Euroopa ukse taga ja siis oleme me kõik ohus," sõnas ta lõpetuseks. "Kui Putin otsustab (innustunud hullumeelsuses oma edust Ukrainas) kedagi NATO-st rünnata - isegi Nõukogude Liit ei julgenud seda teha - puhkeb laiem sõda," sõnas ta.

Kui tõenäoliselt soovitaksid seda artiklit lugeda ka teistel? Ei soovita üldse Soovitan väga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10