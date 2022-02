VIDEO | Jüri Nael: tänavu kontsertetenduses on äratundmisrõõm, mille kontekstist saame vaid eestlastena aru

Jüri Nael tõi välja, et tänavu iseseisvuspäeva kontserdi puhul ei ole oluline, et etendusel oleks üks kandev mõte, vaid igaüks nopib sealt endale olulise.

"Me ei tahtnudki esile tuua ühte konkreetset teemat, mis meile tundub, et on oluline, vaid et paisata neid sinna palju ja lasta inimestel ise vaadata, mis kellelegi korda läheb," ütles Nael.

Tänavu etenduses oli välja toodud eriilmelisi tsitaate, Naela nõustus, et eesmärk oli tekitada äratundmisrõõmu. "Ma arvan, et see äratundmisrõõm praegusel hetkel, millest ainult meie aru saame, on ju ainult eestlased, kes saavad aru, kust need tsitaadid pärinevad. See on nagu meie oma kontekst," ütles Nael.

Jüri Nael on pikalt Eestist eemal elanud, kuid Eesti puhul märkab ta ikka, kui väike on kodumaa. "Mulle tundub, et see on ka minu enda jaoks väga tähenduslik, et sel aastal seda vabariigi aastapäeva kontsertetendust sai lavastatud. See on minu jaoks nagu tagasitulek," rääkis Nael heldinult.

