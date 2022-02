Zelenskõi: Ukraina relvajõud tegutsevad Donbassis eeskujulikult, mujal on raskem

„ Donbassis tegutsevad meie relvajõud hindele eeskujulik. Harkivi suunal on väga keeruline. Linna kaitsejõud töötavad. Nad on usaldusväärsed,” ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.

Probleemsem on Zelenskõi sõnul olukord lõunas.

Raske on olukord ka põhjas.

„Riigi põhjaosas liigub vaenlane aeglaselt Tšernigivi oblastis, aga seal on neid, kes teda kinni hoiavad. Usaldusväärne kaitse on üles ehitatud ka Žõtomõri oblastis. Vaenlase dessanti Gostomelis blokeeritakse. Väed said käsu selle hävitamiseks,” ütles Zelenskõi.