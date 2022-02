ERISAADE | Venemaa on päevaga mitmest kohast sügavale Ukrainasse tunginud, suurtesse linnadesse aga mitte

Päeva jooksul on saanud ilmseks, et Venemaa hiiglaslik agressioon on alanud kahjuks täpselt nagu seda kõige hullemates stsenaariumites ette nähti. Rünnakud on avatud kõikjalt, kust saab. Samuti on mitmes kohas, eriti lõunas, annekteeritud Krimmist alanud pealetungiga, õnnestunud Kremli vallutusjõududel liikuda kaunis sügavale Ukraina territooriumile. Ukraina peab nähtavasti massiivse invasiooniga silmitsi olles tegema ränkraskeid valikuid mida kaitsta. „Erisaate“ stuudios on taas Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Raimo Poom ning Krister Paris ja Eesti Ekspressi välistoimetaja Indrek Lepik, kes vaatavad jõhkra sõja esimesele päevale otsa.