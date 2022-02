Peaminister Kallas kutsus homseks kokku valitsuskabineti nõupidamise

Lisaks viimastele arengutele on kabinetinõupidamisel kavas käsitleda ka valitsuse tegevusi Venemaa-Ukraina sõja otseste ja kaudsete mõjudega hakkama saamiseks Eestis. Eestile otsest sõjalist ohtu ei ole, kuid peame arvestama võimalike intsidentide toimumiseks. Euroopa riigid võivad sattuda näiteks desinformatsioonikampaaniate ja küberrünnete sihtmärgiks. Küberründed võivad laieneda valitsusasutustele ning välistada ei saa kürberründeid elutähtsate teenuste osutajatele. Samuti peame olema valmis vastu võtma sõjapõgenikke.

Seoses Venemaa laiaulatusliku agressiooniga Ukrainas võttis valitsus täna vastu otsuse algatada koos Läti, Leedu, Poola ja teiste liitlastega NATO lepingu artikkel 4 konsultatsioonid. See meede on mõeldud kasutamiseks, kui ohustatud on lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek.