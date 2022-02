Euroopa riigi- ja valitsusjuhid: Venemaa kallaletung Ukrainale on rahvusvahelise õiguse ränk rikkumine

Norra peaminister Jonas Gahr Støre: „See rünnak on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine ja seab ohtu süütute inimeste elud. Vene võimudel on täis ja kogu vastutus Euroopa sellesse väga süngesse olukorda paiskamise eest. Venemaa peab sõjategevuse viivitamatult lõpetama ning austama Ukraina suveräänsust ja territoriaalselt terviklikkust. Me seisame sellel kohutaval ajal Ukraina rahva kõrval.”

Taani peaminister Mette Frederiksen: „Ma mõistan Venemaa rünnaku kõige karmimalt hukka. See on hirmutav ja täiesti provotseerimata tegevus, mis on vastuolus ÜRO harta ja rahvusvahelise õigusega. Sellel peavad olema Venemaa jaoks suured tagajärjed. EL ja NATO kohtuvad lühikese aja pärast.”

Rootsi peaminister Magdalena Andersson: „Venemaa sissetung Ukrainasse on provotseerimata, ebaseaduslik ja õigustamatu. See ähvardab rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning on rahvusvahelise õiguse ja Euroopa julgeolekusüsteemi avalik rikkumine. Vastutus selle eest langeb täielikult Venemaa poliitilistele juhtidele. Vene võimud kasutavad oma eesmärkide saavutamiseks sõjalist jõudu. See on hukkamõistu vääriv, aga kahjuks mitte üllatav.”

Soome president Sauli Niinistö: „Eelhoiatustest hoolimata oli tänane hommik meile sügav vapustus. Nüüd on kõik maskid eest võetud ja näha on vaid sõja külm nägu.”

Läti peaminister Krišjānis Kariņš: „Venemaa rünnak Ukraina vastu on lubamatu rünnak tema suveräänsuse, demokraatia ja ühiskonna vastu.”

Leedu president Gitanas Nausėda: „Leedu on valmis kõigi võimalike vahenditega nii üksiku riigina kui ka koos oma liitlaste ja partneritega osutama Ukraina vennasrahvale jõukohast abi ja kahtlemata osalema agressori tegevuse ärahoidmises.”

Poola president Andrzej Duda: „See, mida me oleme varahommikust alates Ukrainas näinud, on pretsedenditu rahvusvahelise õiguse rikkumine ning suveräänse ja sõltumatu riigi vägistamine.”