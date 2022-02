Välisministeerium toetab ukrainlasi 200 000 euroga

"Praegu on olulisem kui kunagi varem näidata Ukrainale ja Ukraina inimestele, et nad ei ole üksi, ja jätkata igakülgse toetusega. Väga tähtis osa selles on humanitaarabil, et leevendada inimkannatusi ning kaitsta ja aidata Ukraina kriisipiirkondade elanikke, kes on sõjaolukorras kõige haavatavamad," ütles välisminister Eva-Maria Liimets.