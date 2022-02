Euroopa Parlament: Venemaa rünnak ei saa jääda vastuseta. Toetame enneolematult jõulisi vastusamme

Presidentide konverents mõistis ühemõtteliselt hukka Venemaa rünnaku Ukraina vastu. "Ukraina on iseseisev ja suveräänne riik, mille territoriaalne terviklikkus ei ole läbiräägitav. Sissetung on põhjendamatu ja ebaseaduslik. See on oht nii piirkonna kui kogu Euroopa stabiilsusele ning reeglitel põhinevale maailmakorrale. See on rünnak meie demokraatliku ühiskonna mudeli vastu. See rünnak ei saa jääda vastuseta," seisab nende avalduses.