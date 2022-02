Venemaa meedia järelevalveorgan käskis Ukraina kohta kajastada ainult ametlikke andmeid

„Roskomnadzor informeerib massiteabevahendeid ja informatsiooniressursse, et oma materjalide ja publikatsioonide ettevalmistamisel, mis puudutavad erioperatsiooni läbiviimist seoses olukorraga Luganski rahvavabariigis ja Donetski rahvavabariigis, on nad kohustatud kasutama informatsiooni ja andmeid, mille nad on saanud ametlikest Vene allikatest,” öeldakse teadaandes, vahendab Interfax.