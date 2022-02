NATO mõistab Venemaa rünnaku hukka ja saadab Ida-Euroopasse täiendavaid vägesid

Mõistame kõige selgemal võimalikul viisil hukka Venemaa kohutava rünnaku Ukraina vastu, mis on täiesti põhjendamatu ja provotseerimata. Meie mõtted on kõigi hukkunute ja haavatutega, inimestega Ukrainas. Mõistame hukka ka Valgevene, kes rünnakuks võimaluse andis.

See rünnak on ränk rahvusvahelise õiguse rikkumine, hõlmates ka ÜRO hartat, ning on selgelt vastuolus Helsingi lõppakti, Pariisi harta, Budapesti memorandumi ja NATO-Venemaa alusaktiga, millele Venemaa on alla kirjutanud. See kujutab endas agressiooni iseseisva, rahumeelse riigi vastu.

Me seisame Ukraina inimeste ja riigi legitiimse, demokraatlikult valitud presidendi, parlamendi ja valitsusega. Me jätkame Ukraina igakülgset toetamist selle territoriaalses terviklikkuses ja suveräänsuses ning selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, hõlmates seejuures ka Ukraina territoriaalvett.

Me kutsume Venemaad üles kohesele relvarahule ning vägede tagasikutsumisele igas vormis Ukrainast ja Ukraina ümbrusest. Kutsume Venemaad üles austama rahvusvahelist humanitaarõigust, ning lubama takistamatult ja turvaliselt kõikidele abivajajatele humanitaarabi.

Me mõistame teravalt hukka Venemaa otsuse tunnustada separatistlikke piirkondi Ida-Ukrainas. See rikub selgelt Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, ja on vastuolus Minski lepetega, millele Venemaa on andnud oma allkirja. Liitlased ei aktsepteeri iial taolist ebaseaduslikku tunnustamist.

Me kutsume Venemaad üles pöörama tagasi valitud vägivalla ja agressiooni teelt. Vene liidrid peavad kandma kogu vastutust oma tegude eest. Venemaa maksab väga kallist majanduslikku ja poliitilist hinda. NATO jätkab tihedat koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, sealhulgas Euroopa Liiduga.