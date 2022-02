DELFI OTSESAADE | Arengutest Ukrainas nii stuudiost kui kohapealt: saatekülalisteks on Eva-Maria Liimets, Matti Maasikas ja paljud teised

Riiki rünnati nii Põhja-, Kirde-, Ida- kui Kagu-Ukrainast. Päeva jooksul on jõudnud rünnakud ka Lõuna- ja Lääne-Ukrainasse, kus on sõjalist aktiivsust ülesse näidanud muuhulgas ka Transnistrias paiknevad Vene väed.

Venemaa ametivõimud põhjendavad seda kui sõjalis-tehnilist operatsiooni Donbassi kaitseks ning väidavad, et rünnatakse vaid Ukraina sõjalist struktuuri. Ukraina ametivõimud on siiski teatanud, et Vene-Valgevene armee rünnakutega on kahju tehtud ka tsiviilobjektidele. Kuigi Valgevene juht Aljaksandar Lukašenka väidab, et Valgevene väed pole rünnakus kaasa löömas, on Ukraina piirivalve info vastupidine.