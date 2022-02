Terras: NATO ei tohi välistada reaalset sõjalist abi Ukrainale

Terrase sõnul kinnitab informatsioon Ukrainast, et Venemaa korraldatud raketirünnakud on laialdased: „Marijupolis, Odessas, Žitomiris, Hersonis, Zaporižijes, Lvivis ja mitmestes teistes Ukraina linnades on toimumas Venemaa dessantvägede sissetung. Rünnaku alla on sattunud ka Ukraina üksused piiril Valgevenega. See on väljakutse EL-ile, NATO-le ja läänele laiemalt. NATO peab sellele kiiresti reageerima ja märgatavalt tugevdama alliansi idapiiri sõjaliselt,“ ütles Terras, rõhutades et NATO ei tohi välistada reaalset sõjalist abi Ukrainale.