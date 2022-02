Eesti Pagulasabi kogub ukrainlaste humanitaarabiks annetusi: aitame inimestel talve üle elada

Eesti Pagulasabi juhatuse liige ning tugiteenuste juht Anu Viltrop kõneles, et Eestis elab ligi 30 000 ukrainlast, kes on viimasel ajal üha enam uurinud, kuidas lähedasi Eestisse tuua. “Meil on mitmesugused tugiteenused olemas, suudame pakkuda tuge sõjapõgenikele küll,” ütles Viltrop. Kui palju ukrainlasi õnnestuks Eestil aga vastu võtta, Viltrop ei tea, kuna see on küsimus sotsiaalministeeriumile. Neljapäeva hommikul ei õnnestunud ministeeriumist kedagi kohe tabada.

Eesti Pagulasabi on küll valitsusasutustega konsulteerinud, kuid konkreetset plaani veel Ukraina põgenike mõttes paigas pole. “Ometi teeme igapäevaselt tihedat koostööd,” lisas Viltrop.

Viltrop selgitas, et Eesti Pagulasabi töö algab siis, kui inimesel on rahvusvaheline kaitse olemas ehk ta on politsei- ja piirivalveametis menetluse läbinud. “Ma ei tea, mis kokkulepped riigil on teiste riikidega ja kuidas need inimesed Ukrainast siia täpselt jõuavad, aga meie töö algab siis, kui inimesed on saanud kaitse. Meil on võimekus pakkuda nõustamist ka varem, aga seda tehakse vajaduspõhiselt,” rääkis Viltrop.

Kogutakse annetusi

Pagulasabi saab pakkuda erinevaid kohanemist soodustavaid programme, kus selgitatakse, mis on võimalused, õigused ja kohustused Eestis. Sellesarnased töötoad aitavad Eesti kultuuriruumi paremini sisse elada.

Lisaks saab Pagulasabi pakkuda vaimse tervise abi, ent sellega on teatavasti Eestis üldiselt niru seis. “Vajadus on suurem kui meie riigil võimekust on, vaimse tervise abi on raskesti ligipääsetav,” nentis Viltrop. Pealegi makstakse psühholoogiline nõustamine kinni annetustest loodud fondist ning see pole põhjatu. “Küll aga võib sinna iga inimene, kes peab vaimse tervise tuge oluliseks, sinna oma panuse annetusega anda,” märkis Viltrop.