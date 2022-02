ERISAADE | Venemaa on ametlikult vaenlane: tuleks peatada gaasi- naftaostud, karistada Putinit kõigega, millega saame

Vastu valget käivitas Venemaa agressiivne režiim laiaulatusliku rünnaku Ukraina vastu kõigist võimelikest suundadest. Täitusid kõige halvemad hoiatused. Delfi „ Erisaade “ teeb kiire vaate sündmustele ja võtab luubi alla selle, mida peaks nüüd vaba maailm edasi tegema. Stuudios on Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Raimo Poom ning Krister Paris. Telefoniliinil Eesti Ekspressi välistoimetaja Indrek Lepik.



Maailm on reageerinud Venemaa sõjalisele agressioonile ühise hukkamõistuga. Aga, mis peaks nüüd järgnema? Juba eile õhtul, justkui sündmusi ette nähes, kutsus Euroopa Ülemkogu eesituja Charles Michel Brüsselisse erakorraliselt kokku EL-i riigijuhid. Alles eile said heakskiidu esimesed täiendavad sanktsioonid Venemaa vastu seoses Ida-Ukraina okupeeritud alade tunnustamise ja sinna vägede viimsie pärast. Nüüd tuleb liidritel teha teoks sõnad, et Venemaa saab karistatud sõja korral massiivsete enneolematute sanktsioonidega.