BLOGI JA VIDEO | Vene-Valgevene väed tungisid Ukrainasse sisse. Kaitseministeeriumis jagatakse infot viimaste julgeolekuarengute kohta

Kaitseminister toonitas, et Ukraina sündmuste taustal Eestile endiselt sõjalist ohtu pole. Kuigi hübriidrünnaku võimalus on õhus, pole ka siinkohal kindlust selle toimumise tõenäosuse ja detailide osas.

Tänane rünnak Ukrainale näitas, et Valgevene on minetanud igasuguse näilise iseseisvuse oma otsuste üle. See tähendab täiendavat julgeolekuohtu NATO idatiivale.